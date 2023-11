Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, en lo que va de noviembre, Correo estuvo publicando, a través de nuestra campaña “No más violencia”, una serie de informes que dan cuenta de la situación de riesgo en el que millones de niñas, adolescentes y adultas se encuentran en nuestro país.

Sí, hablamos de millones de mujeres afectadas porque diariamente ocurren casos de violencia contra ellas y estos se dan en todos los estamentos, no importa el nivel socioeconómico ni educativo, las mujeres están en riesgo en todos lados, no tienen un lugar seguro.

Es más que probable, señor lector, que si usted es hombre, todas las mujeres de su entorno hayan sido víctimas de violencia en alguna vez en su vida y si usted es una dama, querida lectora, no tenemos que contarle lo que ocurre ya que usted lo vive a diario.

Pero más allá de dar cuenta de estos hechos, lo que buscamos es dar cabida a las iniciativas que logren un país seguro, igualitario, donde las niñas y adolescentes no sean obligadas a ser madres o a casarse y que tengan una educación sexual de calidad. También que todas las mujeres, sin importar su edad, puedan vivir seguras, contando con un estado que no las criminalice por decidir sobre su cuerpo y que no tengan temor de salir a la calle.