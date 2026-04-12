Hoy más de 27 millones de peruanos habilitados para votar tienen más que una cita con la historia. Deberán elegir a su próximo presidente o presidenta de la República, así como los senadores, diputados y parlamentarios andinos que los representarán durante el próximo quinquenio.
De más está decir que ir a votar hoy, más que una obligación, es una responsabilidad y debemos hacerlo pues es la única manera de que el país empiece a salir del caos institucional que nos ha llevado a tener ocho presidentes en los últimos diez años.
Pero no se trata de votar por votar, hay que hacerlo de manera informada. Hoy, por primera vez en más de tres décadas, se va a elegir un Senado que va a concentrar gran cantidad de poder y a una Cámara de Diputados que tendrá la misión de reformar el marco legal que nos ha llevado hasta este punto.
Así que no solo es elegir a un presidente y dejar el resto a la suerte. No podemos estar, en unos meses, otra vez ante la consabida monserga de “estas autoridades no me representan”. Si están ahí sentadas es porque fueron elegidas. Los partidos nos pusieron esa oferta y el pueblo los eligió.
Hagamos patria, votemos bien, responsablemente. El país no puede aguantar más inestabilidad.