La reciente conclusión de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte del país nos deja cifras alentadoras para el sector y para el país. Nos deja además lecciones para tomar en cuenta en el futuro; y, sobre todo, motivos para sentirnos orgullosos de nuestra pesquería de anchoveta. La clave del éxito ha sido la toma de decisiones basadas en ciencia y el trabajo articulado entre el sector público y el privado.

Pese a las dificultades por las condiciones oceanográficas, como el ingreso de aguas subtropicales que alteraron la distribución de la anchoveta, se desembarcaron 2.47 millones de toneladas, un cumplimiento del 82.6% de la cuota asignada por PRODUCE. Ello se traducirá en más de US$ 1,200 millones en divisas por exportaciones, pero también en mejoras en la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias y nos alienta a trabajar para que la segunda temporada sea positiva y así superar los números del 2024.

La biomasa de 10.9 millones de toneladas, 30% por encima del promedio histórico, el cuidado del proceso reproductivo del recurso y la implementación de mecanismos para minimizar la pesca incidental, son argumentos sólidos que respaldan la sostenibilidad del recurso anchoveta y su regulación basada en ciencia.

Este logro no es casualidad. Es fruto del compromiso de los tripulantes, armadores, investigadores del IMARPE y autoridades. Todos aportaron a que esta temporada no solo sea productiva, sino también beneficiosa para millones de personas.

Hay lecciones también. Iniciar la temporada oportunamente y cuando las condiciones lo permiten, puede marcar la diferencia. Pero si algo demuestra esta temporada, es que cuando se trabaja con base científica y visión de futuro, ganamos todos.