La masificación del gas natural se convirtió rápidamente en un motor de desarrollo para el Perú, cosechando beneficios en materia de competitividad, lucha contra la pobreza, mejoras en salud pública y, por supuesto, lograr el acceso de casi 2.5 millones de peruanos a un combustible económico, seguro, de suministro continuo y ambientalmente amigable. Esto confirma el rol protagónico del gas natural en nuestra renovada matriz energética y en los retos que nos presenta la transición hacia las energías renovables.

Por ejemplo, Contugas ha superado las 100 mil conexiones domiciliarias, lo que significa que prácticamente el 50% de los ciudadanos en la región Ica ya tiene acceso al gas natural, mejorando su calidad de vida y generando ahorro en la economía familiar. Asimismo, esto ha permitido beneficiar a 1,350 comercios y 70 industrias, fortaleciendo el tejido productivo regional y consolidando la seguridad energética de Ica.

Sin embargo, existen metas por cumplir. El gas natural puede y debe convertirse en un agente promotor del desarrollo económico de las regiones mediante la generación de industria de manera descentralizada. Para ello, es vital que existan los mecanismos regulatorios que permitan incentivar inversiones y procesos productivos en provincias, generando demanda ancla y la consecuente mejora de las tarifas de gas natural.

En materia residencial, es necesario que el Programa FISE del Estado continúe siendo un aliado en la extensión de redes externas. Los números no mienten: aproximadamente 2,000 km de redes construidas y 250,000 familias conectadas a nivel nacional muestran el éxito del Programa. Entonces, ¿por qué no se ha continuado? Peor aún, se debate en el Congreso el Proyecto de Ley N.º 9268/2024-CR, que pretende limitar el programa a hogares calificados como de pobreza extrema, excluyendo directamente a más de 2 millones de familias.

Es momento de alinear conceptos y políticas energéticas, enfocándonos en trabajar coherentemente en una real masificación del gas natural y en beneficio de nuestra población.