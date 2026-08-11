Existe una fábula de Esopo en la cual los ratones, después de un profundo análisis, concluyen que la mejor forma de solucionar el problema del gato es ponerle un cascabel. Sin embargo, cuando discuten quién le pone el cascabel al gato, ninguno acepta esta labor, y así, una muy buena idea se torna absolutamente inútil.

Si preguntásemos a las personas si están de acuerdo con masificar el uso del gas natural para que llegue a cada vez más peruanos, la mayoría probablemente respondería que es una gran idea. Sin embargo, de nada sirve esta idea si no se plasma en acciones concretas.

Y es que, efectivamente, masificar el gas natural es una gran idea porque es una de las estrategias más importantes para combatir la pobreza energética en el país. Con su uso, los hogares pueden acceder a servicios energéticos esenciales tales como la cocción de alimentos, agua caliente o climatización. El gas natural no solo ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud de sus usuarios, sino que contribuye con el ahorro de los hogares y los comercios.

Siendo ello así, ¿qué acción concreta se necesitaría para volver realidad esta buena idea de masificar el gas natural? Lo principal, la existencia de concesiones de distribución ¿Por qué? Porque son los concesionarios de distribución quienes se encargan de llevar el gas natural a los hogares, comercios, industrias y estaciones de servicio.

Un concesionario se encarga de velar por la seguridad de los usuarios y la correcta operación de las instalaciones, de atender cualquier duda o reclamo de los usuarios, y de responder ante cualquier situación que se pudiera presentar en el sistema de distribución de gas. Sin un concesionario, el gas natural se quedaría en los pozos o en los gasoductos, pero no llegaría a la gente.

Todo comienzo ilusiona. Esperemos que los próximos cinco años sean recordados como el lustro de la masificación del gas natural y la reducción de la pobreza energética.