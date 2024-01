Quizá el sopor del inicio de año le dure aún al gobierno y esté dejando para después muchas decisiones que se debieron tomar en bien de la sociedad. No es su función navegar al garete sin norte fijado, hay temas que ya no merecen ser postergados.

Me voy a referir al megapuerto de Chancay, que hasta ahora no lo consideran un Activo Crítico Nacional (ACN). Esta tarea la tiene la DINI y parece que estuvieran esperando que la zona adyacente al puerto se infeste de mafias e invasiones nefastas a la actividad portuaria. Está demás decir que es un tema de seguridad nacional y que el propio Estado necesita esa declaratoria para poder ordenar y prever una zona segura, si no ya sabemos lo que pasará. La DINI tiene excelentes profesionales, ¿Por qué no lo hacen?, ¿hay alguna fuerza externa que lo impida?

La presidenta Dina Boluarte no tiene por qué ser experta en todo, pero para eso tiene una cantidad considerable de funcionarios que deberían hacerle llegar los temas que ameritan agilidad y destreza en la toma de decisiones. Es parte de la gestión asumir responsabilidades y enfrentar, sino ¿para qué aceptan esos cargos? Con todo respeto, señora jefa de Estado, defina esa situación o en todo caso que el encargado exprese públicamente su desacuerdo. No es difícil hacerlo, más difícil es ocultarlo o evitarlo.

Al gobierno todos le pedimos hechos concretos y más proactividad, por ejemplo: Hay cuantiosas obras de infraestructura que han quedado a medio hacer o ya casi para finalizar, pero se detuvieron y entraron en denuncias que sabemos que terminarán cuando esa obra esté totalmente inejecutable por el deterioro debido a los años de para. Hay deudas impagas por parte del Estado en estos trabajos. Asuman, paguen y entreguen las obras que tanto requieren las zonas más necesitadas.

Esa lista de obras inconclusas, las más importantes quizá, deben ser asumidas por este gobierno, mostradas públicamente y entregadas, eso le dará un rédito considerable a su gestión. Háganlo, está en cancha del Ejecutivo y no perdamos más tiempo en hiperanálisis y megalamentos. Eso nos lleva a nada, solo a seguir haciendo carnavales en medio del funeral, a crear más divisionismo y a gastar nuestro tiempo en nada.