Esta semana, la noticia más importante relacionada con la industria televisiva local fue el anuncio de la compra de Latina, que gerenciaba el Grupo Enfoca y que ahora pertenece al Grupo Vytal, un holding con sede en Reino Unido en el que el argentino Tomás Yankelevich posee el 75%. El empresario pertenece a una familia relacionada con los medios de comunicación en Argentina y es hijo de Cris Morena, importante productora y creadora de éxitos como “Erreway”, “Floricienta” y “Chiquititas”. Yankelevich fue un importante ejecutivo de Telefe, donde se desempeño como responsable de la programación, también fue Chief Content Officer de Turner y también trabajó en Warner Media Latam hasta 2023, “Lo más importante es lo que quiere el consumidor, qué quiere la audiencia y cómo quiere consumirlo. Se acabó. La verdad es que yo creo que hay espacio para todo”, dijo el ejecutivo en una reciente entrevista para Infobae, respecto a su opinión sobre la competencia que existe entre la televisión de señal abierta y las plataformas, lo que nos da a entender cuáles serán la política del Grupo Vytal respecto al canal peruano. Por lo que se conoce, el mencionado holding también adquirió Chilevisión y su intención es afianzar su presencia con distintos medios en América Latina, enfocándose en la televisión abierta y el streaming. Trascendió que, por el momento, no se harán grandes cambios en la plantilla de la programación y que las nuevas propuestas se irán conociendo recién en los próximos meses. Lo importante sería que se mantenga el porcentaje de producción local que actualmente tiene la televisora y que se afiancen las alianzas con los medios que pertenecen al grupo. Yankelevich, quien creció en los sets de televisión y trataba de tú a famosas estrellas televisivas argentinas, también trabajó en la poderosa HBO Max, y sabe de lo que exigen las plataformas a nivel de contenidos y que podría replicar aquí en el Perú con talento local. La competencia que se generará entre las televisoras locales por la llegada del Grupo Vytal, definitivamente servirá para que los canales se esfuercen en proponer sus mejores contenidos para poder mantener la torta publicitaria y además compartirla en sus multiplataformas. Panamericana, anuncia desde mañana el estreno de “Doctores de Guardia” y “La verdad a prueba”, dos programas que llegan para alimentar su parrilla. Se anuncia el regreso de “Al fondo hay stio” para el miércoles 18 y Latina ya estrenó “Valentina Valiente”, su apuesta de ficción. Así están las cosas.