El Día Internacional de la Mujer surgió a partir de luchas sociales, huelgas y movimientos que buscaban la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

En el Perú, cerca de la mitad de las mujeres han sufrido violencia psicológica de su pareja y 1 de cada 4 ha sido golpeada según el INEI. Son 732 feminicidios en el último quinquenio. Un dato a alarmante, es que en el 2024 hubo 7,097 alertas de mujeres desaparecidas, 37% más que en el año anterior. El hilo conductor de la desigualdad a la violencia es directo. Necesitamos crear más oportunidades y romper esos eslabones, como dice Marlene Molero.

A pesar de la crítica situación, hay algunas señales de avance. Según la Cámara de Comercio de Lima, el 70% de casi 3 millones de micro y pequeñas empresas a nivel nacional, están dirigidas por mujeres. Este avance también comienza a verse en sectores que históricamente fueron reservados para hombres, como la pesca, donde cada vez más mujeres participan en diferentes posiciones de esta actividad productiva.

Mi especial reconocimiento a nuestras “Madres de Hierro”, lideresas de las ollas comunes, comedores populares y demás organizaciones sociales que funcionan por estas mujeres increíbles, quienes se esfuerzan cada día para salir adelante a pesar de las adversidades y son grandes aliadas en nuestra lucha contra la anemia y la inseguridad alimentaria a través de Armada de Hierro, el programa de responsabilidad social de la SNP.

El camino hacia la igualdad aún es largo. Persisten brechas, prejuicios y situaciones de discriminación que deben enfrentarse con decisión generar más oportunidades, promover el respeto y construir espacios de trabajo seguros e inclusivos.