A pocos días de las elecciones generales 2026 se mantiene la incertidumbre. Nada está dicho sobre los dos candidatos presidenciales que pasarán a segunda vuelta. Hay 35 postulantes, pero me voy a referir a los que creo que tienen más posibilidades de ganar el 12 de abril. Van en orden alfabético.

Carlos Álvarez sabe que caer en gracia es fundamental en una campaña. Muchos en las calles dicen “si los políticos nos dan cólera, este por lo menos nos hará reír”.

Ricardo Belmont cultiva el personaje del patriarca, ese abuelo que mezcla sermón con esperanza, aunque a veces olvide que gobernar exige algo más que buenas intenciones y reflexiones al aire. Igual, mueve bien la fe y las redes sociales.

La postulación de Keiko Fujimori ya es toda una tradición. El fujimorismo es una fuerza que no es indiferente para nadie. Te lleva del amor al odio o viceversa. ¿Qué prevalecerá ahora?

Rafael López Aliaga tiene todo para ser una gran alternativa para conducir los destinos del país, la falta enterarse que todavía no lo es. Ha caído en errores imperdonables en la recta final.

Alfonso López Chau proyecta solvencia técnica, pero no logra traducirla en conexión emocional. Parece no sentir lo que dice. Se le nota muy académico y teórico.

Jorge Nieto trata de instalar su idea propia como si fuera algo real y su opinión como si fuera absoluta, pero le falta más punche y carisma.

Marisol Pérez Tello ha sabido capitalizar los debates con una mezcla de firmeza y claridad que seduce a un electorado cansado de improvisación. Finalmente el radical izquierdista Roberto Sánchez ensaya el papel de indignado, aunque su discurso tropieza con su propia trayectoria dentro del sistema que ahora critica.