Fue el Arcángel del Terror, Saint Just, quien dijo, cuando votó a favor de la muerte de Luis XVI: “No se reina impunemente”. Y esto es verdad, nadie gobierna sin asumir las consecuencias de sus actos y decisiones. Nadie lleva a cabo una gestión en la administración pública sin asumir los activos y pasivos de esa institución. Creo que esto es fundamental si queremos analizar lo que ha sucedido con la figura del señor Piero Corvetto. Son muchos los casos de ineficiencia y parcialidad en la historia de la administración pública de nuestro país, pero pocos, muy pocos, llegan a tener el alcance siniestro que la labor de la ONPE ha tenido los últimos años en el Perú. Si pensaron que reinaban impunemente, si creyeron que todo pasaría por agua tibia, se equivocaron en su análisis. La indignación que han desatado, al margen del resultado de las elecciones, no pasará. Y la indignación debe traducirse en investigaciones rigurosas y condenas ejemplares, de ser preciso.

Ahora bien, también han reinado impunemente los pseudo periodistas que afirman ser imparciales aunque lleven años apostando por candidatos que luego, al llegar al poder, nos llevan al abismo: Toledo, Humala, Villarán, etc. Indro Montanelli decía que “no se puede ejercer el periodismo teniendo en el bolsillo el carnet de un partido”. En el Perú algunos de estos “líderes de opinión” no son más que vulgares propagandistas, hipnotizados por el delirio del poder, pequeños demiurgos incapaces de reconocer sus errores. Lo interesante es que siempre nos señalan el sendero de la crisis y la división. Incapaces de arrepentirse nos arrastran a todos al infierno político que ellos mismos han edificado por dar rienda suelta a sus pasiones.

Sí, nadie reina impunemente. Por eso hemos de elegir bien, examinando las opciones con realismo y pensando en el bien común, sin patear el tablero y sin caer en el exceso radical.