Esta semana inició la Primera Temporada de Pesca de Anchoveta 2026 en la zona Norte-Centro, una decisión acertada y oportuna en medio de un escenario incierto. El sector pesquero vuelve a enfrentar condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno El Niño, situación que históricamente pone a prueba la capacidad de adaptación del recurso anchoveta.

Para la presente temporada, el Ministerio de la Producción asignó una cuota de 1.91 millones de toneladas en base a las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sustentadas en la evaluación científica del crucero de investigación donde se analizó la biomasa, la estructura poblacional del recurso y las condiciones oceanográficas del ecosistema.

La anchoveta, la pesquería más importante del país, se desarrolla bajo lo más altos estándares de gestión basada en evidencia científica tal como lo ha reconocido la OECD. Ésta es un motor de desarrollo económico y social, generador de miles de empleos.

Y precisamente por su relevancia, una buena gestión pesquera es fundamental para el desarrollo sostenible. En un escenario climático incierto para los próximos meses, el éxito de la temporada requiere el monitoreo permanente de las condiciones oceanográficas, la adopción de decisiones oportunas basadas en evidencia, medidas de control para la sostenibilidad del recurso teniendo en cuenta las condiciones ambientales y un esfuerzo pesquero donde prevalezca la responsabilidad y seguridad de nuestros tripulantes.

La experiencia demuestra que cuando la pesca se gestiona con base científica, es posible encontrar el equilibrio entre producción y sostenibilidad. Saludamos el compromiso de los tripulantes de la flota de acero y de madera para sacar adelante esta temporada y para superar los desafíos que se presenten. Buena pesca para todos.