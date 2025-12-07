Aún no se definen todas las candidaturas para las Elecciones Generales del 2026 y ya hasta el presidente de la República, José Jerí Oré, tiene un proceso por vulnerar la neutralidad electoral al elogiar a su partido, Somos Perú, en señal abierta. Ayer el mandatario se tomó un tiempo para asegurar que presentó sus descargos y que sus declaraciones fueron en el contexto de una entrevista e instó al Jurado Nacional de Elecciones que corrija “los excesos” de los jurados electorales especiales.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, también es procesado por un jurado electoral especial, pues una cámara del Parlamento fue usada para grabar la ceremonia donde se anunció la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori por Fuerza Popular.

Y no son los únicos. César Acuña, de Alianza para el Progreso, también tiene un proceso y no olvidemos que los parlamentarios que buscan la reelección como diputados o senadores podrán, gracias al propio Congreso, hacer campaña durante la semana de representación con viáticos y pasajes pagados por el Estado.

Con estos antecedentes, y considerando que el grueso de la campaña está lejos de empezar, cabe preguntarnos cuántos más de estos casos tendremos hasta la segunda vuelta y cómo reaccionará el sistema electoral ante ellos.