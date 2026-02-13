Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), la temperatura global del planeta en enero de este año fue 1.12 °C superior a la media del siglo XX, convirtiéndolo en el quinto enero más cálido desde que comenzaron los registros mundiales en 1850.

Este no es un dato menor si no fuera porque enero del 2023 estuvo entre los más cálidos: el Niño Costero se desencadenó de manera explosiva y el impacto económico y social muy muy fuerte. En sectores como la pesca, agro e infraestructura el golpe fue devastador.

Ya el ENFEN ha emitido la alerta de vigilancia del Niño Costero hace un mes. Sin embargo, no vemos un plan de acción de nuestras autoridades para minimizar el impacto de un eventual niño. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), también ha señalado que el fenómeno El Niño se presentaría en nuestro país desde el mes de marzo, se prolongaría hasta octubre de este año y sería predominantemente costero.

Los factores ambientales influyen directamente en el comportamiento biológico, en la distribución y disponibilidad de la anchoveta; siendo la variabilidad ambiental una característica de nuestro mar que impacta directamente en la pesca.

Puede haber un proceso de gestación del Niño Costero y solo los sectores afectados lo estamos mirando con preocupación. Nuestras autoridades, que son los verdaderos padres del niño, lo vienen ignorando hasta el momento y sus consecuencias podrían ser muy graves. No podemos repetir una vez la misma historia.

No permitamos que el ruido político y la campaña electoral desvíe la atención de un tema tan importante, como el Niño Costero, que golpearía a miles de peruanos y sus familias.