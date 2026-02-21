Durante más de cuatro décadas, las cajas municipales de ahorro y crédito se muestran como instituciones públicas exitosas en la inclusión financiera en el Perú. Su creación fue el resultado de un cuidadoso diseño para cumplir una misión social: llevar el crédito a la micro y pequeña empresa allí donde la banca tradicional no llega. En ese diseño es esencial su autonomía frente a la manipulación política. Quienes participamos en la creación del sistema de cajas municipales, con la cooperación alemana, liderada por Claus Peter Zeitinguer, entendimos que una institución financiera con objetivo social debe ser protegida de los ciclos, intereses y presiones del poder político. Por ello, se establecieron mecanismos normativos para impedir que las cajas fueran instrumentos de clientelismo o fuentes de financiamiento indirecto de agendas partidarias. El principio es claro: sin autonomía institucional, no hay sostenibilidad financiera; sin ella no hay inclusión social. Las cajas municipales no son extensiones del aparato municipal ni de promoción política de autoridades locales o nacionales. Se trata de evitar su captura por intereses ajenos a su misión de desarrollo productivo local. Hoy, ese equilibrio está en riesgo. Se quiere incorporar a congresistas en los directorios de las cajas, lo que supone una grave alteración de su naturaleza institucional. La intervención política directa en el gobierno de entidades financieras introduce incentivos perversos que distorsionan la asignación de crédito, debilita el control interno y compromete su estabilidad patrimonial. Politizar el gobierno de las cajas pone en peligro el acceso al crédito de miles de emprendedores que dependen de ellas. Defender su autonomía es preservar la inclusión financiera que ha demostrado, durante décadas, capacidad para generar desarrollo desde abajo. No a su captura política.