Cada cierto tiempo nos enteramos que nuestras autoridades y los políticos de moda son convencidos -a veces simplemente imbuidos por temas ideológicos, otras por ignorancia-, a considerar y hacer participar a gente que mediante diferentes “asociaciones”, solo ha causado dolor y sufrimiento a nuestros ciudadanos de toda clase.Definitivamente estas “asociaciones” se han dedicado desde hace años al infiltrarse en las diversas organizaciones estatales so pretexto de fomentar una “cultura de paz y justicia social”. Se dedican pacientemente a cambiar la historia, reescribiéndola, tratando de colocar a terroristas como “luchadores sociales”, socavando la legitima autoridad del Estado mediante diversos actos de agitación y propaganda, así como de apología del terrorismo, entre otros. Nuestros servicios de inteligencia los conocen perfectamente y los han hecho conocer. Sin embargo, al parecer ello no es suficiente para impedir que nuestro Congreso cite a personas que han sido cabecillas de las últimas huelgas magisteriales del año 2017, en que exigían el retiro de los aportes que hacen a la Derrama Magisterial, entre otras cosas, causando casi la pérdida de dicho año escolar.No se cuestiona que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte haga su trabajo y vea lo mejor para emitir leyes o corregirlas de ser el caso, con la intención de mejorar el rumbo de nuestra alicaída educación. Pero que once congresistas por mayoría voten a favor de invitar a José Pedro Castillo Terrones a participar y debatir aspectos de nuestra educación, cuando se encuentra relacionado con el MOVADEF, movimiento abiertamente apoyado por Sendero, realmente es inconcebible.Castillo Terrones es secretario de la organización del FENATE Perú también con el apoyo de grupos vinculados a SL, además de no haber sido reconocidas dichas organizaciones dentro de a ley (ambas han sido rechazadas en su momento para participar de la vida formal y electoral del país).Afirma un dicho que “quien no aprende de su historia, está condenado a repetirla” y, efectivamente, hace tiempo que no aprendemos nada.