La segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte ha tenido resultados positivos. Se desembarcaron 1.6 millones de toneladas, equivalente al 98% de la cuota asignada por el Ministerio de la Producción de 1.63 millones de toneladas. Esto generará alrededor de US$ 900 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado, ingredientes marinos fundamentales para la alimentación y salud de las personas.

La temporada empezó 7 días más tarde que la del año 2024, tiempo valioso para aprovechar sosteniblemente el recurso. En dicho periodo se pescaron 238 mil toneladas, volumen que equivale al 14.5% de la cuota asignada para la segunda temporada 2025. Sólo en los últimos dos años, tanto en las primeras como en las segundas temporadas, se observa un incremento en las capturas de los primeros días de pesca. Por ello, para que una temporada de pesca sea exitosa, además de factores climáticos favorables, ésta debe empezar oportunamente.

Y en este sentido, y particularmente para el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta del 2026, y teniendo en cuenta el comunicado del ENFEN del 15 de enero que advierte una variación en las temperaturas del mar y ha cambiado el estado de alerta del fenómeno El Niño de “No Activo” a “Vigilancia El Niño Costero”, se requiere que las autoridades tomen decisiones oportunas.

Estas proyección de condiciones cálidas débiles, que coincidirían con el inicio de la primera temporada, obliga a las autoridades a tomar decisiones acordes a lo que viene y distintas ya que no se está en condiciones normales. No hacerlo y empezar tarde pondría en riesgo este motor de crecimiento económico, así como los ingresos de los miles de trabajadores que operan en la industria. Estamos advertidos.