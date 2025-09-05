Durante el último mes, la industria pesquera ha presentado tres nuevas embarcaciones reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. En el caso de TASA, la adquisición de la Brusoeyskjaer y de la Sunbeam, embarcación pesquera con la mayor capacidad de bodega del Perú (1,200 m3), marcan un hito. No solo son dos embarcaciones de gran capacidad y autonomía, que pueden operar hasta un mes en altamar; sino que son barcos diseñados para reducir el consumo de combustible y minimizar la huella de carbono.

En el caso de Austral, la embarcación Adriana, procedente de Noruega, está diseñada con los más altos estándares internacionales de tecnología, seguridad y sostenibilidad. Se fortalece la capacidad operativa de la empresa y los nuevos equipos ratificando su compromiso con la reducción de su huella ambiental y la seguridad en las faenas.

La tecnología de refrigeración y los equipos que integran estos barcos, representan un salto cualitativo en productividad y eficiencia. Estos permiten mantener las condiciones óptimas del pescado recién capturado, asegurando recursos marinos de la más alta calidad. Además, sus innovadores sistemas permiten mejorar la seguridad de las operaciones.

La modernización de la flota no debe ser vista únicamente como un logro empresarial, sino como una oportunidad para que el Perú consolide su liderazgo mundial en pesca responsable y sostenible. Nuestro compromiso es firme, y la industria viene transitando por la ruta correcta, siendo un ejemplo de cómo el sector pesquero navega en un mismo barco manteniendo el rumbo del desarrollo económico sostenible.