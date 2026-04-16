La cantidad increíble de candidatos participantes y la pobreza de la mayoría de las propuestas ya era más que suficientes para caracterizar el proceso electoral que estamos viviendo. Por consiguiente, una cédula de votación gigantesca además de complicada. Sin embargo, no era eso todo lo que tenía que ocurrir.

Considero poco edificante que en los llamados debates públicos –cuya importancia se debiera reconocer– resulte casi indispensable no sólo las puyas sino los insultos y también las amenazas entre los participantes. Está bien el humor, pero no el agravio. ¿Se ganan los debates insultando más que argumentando mejor?

La falta de respeto a la política se expresa de varias maneras, comenzando por la invasión de improvisados, irresponsables y traficantes. Es inadmisible que cualquier persona practique la medicina sin haberse preparado para ella; o la arquitectura y también la gastronomía, pero no ocurre lo mismo con la política. Es verdad que todos somos ciudadanos y tenemos los mismos deberes y derechos, pero en política una selección previa debiera ser indispensable y debe correr a cargo de partidos políticos sólidos y con trayectoria que casi no existen entre nosotros.

Y el colofón insoportable de esta nueva penosa experiencia resultan ser los organismos encargados de conducir el proceso electoral. Miles de personas esperando votar por largas horas, material electoral que llega tarde o no llega, personal desentrenado o maleducado y luego forzadas prolongaciones de emergencia nos dejan sabor a fracaso… pero también asoma la sospecha.

Democracia, ¡cuán difícil es que seas una realidad…!

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