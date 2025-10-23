El Derecho no es venganza. La justicia nunca es venganza. El Derecho es el orden de la libertad, la técnica por excelencia del buen gobierno. Y la justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo que de verdad le corresponde a cada uno. Los últimos años el Perú ha experimentado la destrucción del Estado de Derecho avalado, infelizmente, por operadores jurídicos que tenían la misión de garantizar su correcta aplicación. Todo esto sucedió porque el Derecho fue infectado con el virus letal de la ideología.

La realidad es que el Derecho fue dejado a merced de personajes sin independencia que lo destrozaron hasta convertirlo en un mero instrumento de sus objetivos ideológicos. Por eso, los autores mediatos e inmediatos de esta maniobra siniestra no deben quedar impunes. Nunca más los operadores jurídicos pueden actuar de manera impune e irresponsable encarcelando sin respetar la presunción de inocencia. Nunca más los medios de comunicación, extorsionados o no por una elite cainita, pueden dedicarse a destrozar honras sin pruebas, solo con medias verdades, que equivalen con frecuencia a mentiras execrables y rumores sin fundamento.

Nunca más el Perú debe caer en la anarquía revolucionaria dirigida por un sector pequeño pero bien organizado que aspira a tiranizarnos y dirigirnos hacia su paraíso particular, su dictadura ácrata, pseudo-proletaria, en la que el Derecho solo favorezca a un sector y no a toda la sociedad. Tenemos que comprender que Tomás Moro tenía razón cuando dijo que incluso al diablo hay que darle el beneficio de la ley, porque la ley equivale a la igualdad de todos, para todos y frente a todos. La ley y el debido proceso preservan nuestra libertad.