En el marco de proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) venimos cumpliendo una hoja de ruta con evaluaciones técnicas en diferentes sectores. Estas revisiones buscan verificar si las políticas, leyes e instituciones del país se alinean con los estándares internacionales que exige la OECD.

Esta semana, el Comité de Pesca (COFI) de la OECD presentó su informe de evaluación sobre el sector pesquero y acuícola peruano el cual evidencia las buenas prácticas que se vienen implementando en nuestras pesquerías, en especial la de anchoveta. Destaca que ésta es un ejemplo de mejores prácticas de en materia de política pesquera y acuícola a nivel mundial.

El informe pone en relevancia información sobre el excelente manejo pesquero peruano; toma en cuenta las conclusiones de decenas de informes científicos elaborados por expertos profesionales peruanos y extranjeros; consigna data histórica proporcionada por diferentes instituciones públicas como PRODUCE e IMARPE, así como la FAO.

La OECD reconoce y felicita a la gestión pesquera peruana por su respaldo en la ciencia en la toma de decisiones y la ubica en lo más alto del podio. Destaca la gestión del recurso anchoveta considerado de primer orden a nivel mundial con prácticas que garantizan la compatibilidad de la pesca con la preservación de los ecosistemas para las futuras generaciones.

En suma, otro motivo para sentirnos orgullosos de la gestión de la pesca industrial de anchoveta, con un nuevo reconocimiento internacional, dejando nuevamente sin piso a las campañas de desinformación que mienten y que solo buscan acabar con un sector que es fuente de miles de empleos y oportunidades. Basta ya de mentiras de estos que solo son enemigos del Perú.