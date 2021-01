Los venezolanos recuerdan el día 23 de enero en su historia política contemporánea. En esa fecha del año 1958, un golpe de Estado puso fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que no tuvo más remedio que huir hacia República Dominicana. El preludio de este acontecimiento fue el levantamiento de un grupo de militares liderados por el coronel Hugo Trejo. Siguieron más conspiraciones que terminaron debilitando al régimen que al advertirlo -los jefes militares reunidos el 22 de enero, decidieron quitarle todo el respaldo con que contaba-, Pérez Jiménez junto a su familia y a sus más cercanos colaboradores, abandonaron Caracas en la madrugada de un día como hoy, hace 63 años. Lo relevante del acontecimiento que hoy recordamos, fue cómo un grupo de militares, inicialmente con apoyos parciales, llevaron adelante y con convicción el derrocamiento de una dictadura. Hoy, la mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -comprende al Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana que ha sido creada por el chavismo-, no quieren a Nicolás Maduro, que solamente se mantiene en el poder por la nefasta cúpula militar liderada por el siniestro y ambicioso general Diosdado Cabello, comprometido como el dictador y otros generales, en actos de narcotráfico. Siempre he creído y lo sigo sosteniendo, de que Maduro no caerá por fuerzas externas que han venido soltando por las redes la posibilidad de una invasión militar por EE.UU. Nada de eso. Sin retroceder -el 30 de abril de 2019 decidieron apoyar al presidente Juan Guaidó y a Leopoldo López pero al final doblegaron-, los militares deben armarse de valor y esta vez, pegados al constitucional derecho de insurgencia, voltearse contra Maduro y la cúpula que no quieren nada por las buenas, por lo que tendrán que asumir las consecuencias de su obsecuencia, es decir, de una acción desde las entrañas del militarismo comprometido con la democracia que los arrancará del poder. ¡Así será!.