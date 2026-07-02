Los Mundiales tienen una costumbre cautivante: casi nunca anuncian sus mejores partidos.

Las mayores expectativas suelen desembocar en empates grises, sobredosis tácticas o victorias previsibles. En cambio, los choques destinados a ocupar un lugar en la memoria surgen sin hacer ruido, agazapados en el calendario, esperando para sorprender a todos. Bélgica y Senegal nos dieron exactamente eso.

Durante una hora, la suerte parecía echada. Senegal jugaba con personalidad, golpeó primero y transmitía esa sensación tan peligrosa de los equipos que creen haber entendido antes que nadie cómo se gana un partido. Bélgica, en cambio, confirmaba el diagnóstico que la acompañaba desde antes del torneo: había perdido esa luz, parte de su prestigio, de su fútbol y hasta de esa condición de sorpresiva candidata que alguna vez mereció.

Pero hay algo que los Mundiales castigan con una crueldad especial: la suficiencia. Un instante es suficiente para que la confianza se deforme con el exceso. Basta una jugada bisagra para que un partido que parecía controlado deje de existir. Senegal dejó de imponer el ritmo y Bélgica encontró una rendija. Cuando un equipo descubre que todavía respira, muchas veces también descubre que puede sobrevivir.

Eso fue lo verdaderamente extraordinario. No la remontada. No el penal agónico. Ni siquiera el desenlace. Lo memorable fue asistir al renacimiento competitivo de una selección que parecía resignada a vivir del recuerdo de algo que nunca logró ser. Bélgica volvió a parecer un equipo convencido de sí mismo. Corrió, resistió, sufrió y empujó el partido hasta llevarlo a un territorio donde el carácter empezó a pesar tanto como el talento.

El penal elevó la tensión. El tiempo añadido la convirtió en angustia. Cada ataque parecía definitivo. Cada despeje sonaba a alivio. De pronto, un partido que nadie había señalado como imprescindible terminó ofreciendo la emoción más intensa del torneo.

Quizá esa sea la verdadera esencia de un Mundial.

Los favoritos suelen levantar la copa, la historia rara vez se aparta de ese libreto. Pero las páginas que sobreviven en la memoria casi nunca pertenecen a ellos. Son propiedad de partidos inesperados como este, capaces de recordarnos que el fútbol sigue siendo demasiado grande para obedecer a los pronósticos.

Bélgica ganó mucho más que un partido, recuperó una identidad que parecía extraviada incluso antes de su bajón natural. Senegal perdió mucho más que una ventaja. Descubrió, de la forma más dolorosa, que en este torneo el instante en que uno cree tener todo bajo control puede ser exactamente el punto inicial de tu caída definitiva. Eso es el fútbol, eso es el Mundial.