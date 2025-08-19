Todo peruano que se oponga a la expansión de las economías ilegales y exija soluciones al grave problema de violencia que genera, debería estar muy atento al papel que va a jugar el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), un izquierdista que no ha ocultado su apoyo a los mineros ilegales que contaminan, evaden tributos, general explotación laboral y sexual y son un caldo de cultivo a la criminalidad.

Es que el hombre acaba de tomar la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, allí donde debe resolverse la cuestionada ampliación hasta fines del 2026 del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la reincorporación al mismo de 50 mineros que han sido separados del proceso por irregularidades, todo lo cual es apoyado por el mencionado legislador.

Aparte, Cutipa ha apoyado las movilizaciones de los mineros ilegales que están tratando de imponerse incluso con tomas de calles y carreteras, y acciones violentas.

Dudamos que el resto de bancadas vaya a hacer algo respecto a los despropósitos que pueda cometer el pro minería ilegal Cutipa en su nuevo cargo, pues sus colegas lo han puesto allí a pesar del peligro para el país que eso implica.

Por eso, somos los ciudadanos los que debemos mantenernos vigilantes para evitar que Cutipa actúe como aliado de la minería ilegal, y más aún en tiempos de campaña, cuando todos están desesperados por votos.