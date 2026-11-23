Va a ser muy interesante ver cómo votan los representantes de diferentes bancadas al momento de decidir hoy en la Cámara de Diputados la suerte del legislador Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de maltrato físico y sicológico contra su expareja a menos de una semana de haber asumido funciones en julio de este año.

La Comisión de Ética de la Cámara Baja ha recomendado suspender al diputado de izquierda por 120 días, pero la decisión final la tomará el Pleno, donde a juzgar por la contundencia de las evidencias y la magnitud del escándalo que implicó la detención del representante cusqueño, se debería aplicar la sanción.

Veremos si aquellos diputados de izquierda que se promocionan como defensores de los derechos de las mujeres y activistas contra la violencia hacia ellas, lo cual está muy bien, van a optar por sancionar a este sujeto o, en cambio, van a anteponer la ideología y el mal llamado “espíritu de cuerpo” para salvar a quien, sin ninguna duda, jamás debió llegar al Poder Legislativo.

El país los va a estar mirando. Y a todo esto, será interesante conocer también cuál será el voto de Ernesto Zunini, vocero de la bancada que maneja Roberto Sánchez, quien ha sido uno de los grandes defensores de Pérez Mallqui, incluso cuando estaba detenido en una comisaría de San Miguel. A estar todos atentos.