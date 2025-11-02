En una entrevista, el economista César Peñaranda señala que el Perú tiene todas las posibilidades y recursos para convertirse en una potencia mundial en términos económicos y sociales. Para ello, señala, es necesario crear un sistema político en que las instituciones funcionen y se respeten la ley y los derechos de propiedad en general.

Indica que a inicios del 2000, el Perú parecía encaminado a convertirse en una potencia señalando que entre los años 2006-2008 habíamos crecido sobre el 8.5 %. Estimaba que creciendo sobre el 6% desde entonces, en el Bicentenario, el país hubiera alcanzado un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado, con solo el 4 % de pobreza.

Lamentablemente, del gobierno de Ollanta Humala en adelante, son 15 años de gobiernos de izquierda que han apostado por más regulaciones y populismo, ocasionando que la pobreza de 20 % aumente al 30% y siga creciendo.

Debemos retomar el crecimiento, destrabar proyectos mineros en cartera, explotar nuestra riqueza marina, el turismo, los recursos madereros y más. Así tendríamos más trabajo formal y menos pobreza.

Corresponde recuperar la estabilidad fiscal, desterrar el populismo, recobrar el principio de autoridad y liderazgo, combatir la inseguridad tomando como ejemplo la experiencia exitosa de Alberto Fujimori, que consistió en hacer sentir la autoridad del Estado e intensificar acciones de inteligencia estableciendo acciones en Defensa e Interior con objetivos puntuales, así como estrategias generales en el campo militar. Todo ello únicamente será posible con el respaldo político del gobierno, del Congreso y el Poder Judicial.