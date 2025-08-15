Esta semana, en el marco de la I Cumbre PRODUCE Circular organizada por el Ministerio de la Producción, se presentó la segunda Hoja de Ruta de Economía Circular de la Industria Manufacturera y el Comercio Interno al 2030, instrumento que se suma a la ya aprobada Hoja de Ruta en 2023 para los subsectores pesca y acuicultura.

El sector pesquero industrial peruano se ha consolidado como un referente en la implementación de buenas prácticas y es líder en economía circular, impulsando iniciativas que integran sostenibilidad y competitividad. A través de la firma de Acuerdos de Producción Limpia (APL) con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, las empresas pesqueras han adoptado compromisos voluntarios para optimizar procesos, reducir residuos y fomentar el aprovechamiento integral de los recursos.

Uno de los ejes centrales es la reducción de la huella de carbono mediante la modernización de las plantas, el uso eficiente de la energía y la incorporación de tecnologías limpias. Además, destacan los proyectos de reciclaje de redes de pesca en desuso, transformándolas en materia prima para producir nuevos productos y el financiamiento verde al que han accedido las empresas pesqueras. Estas acciones no solo reducen impactos ambientales, sino que fortalecen la imagen internacional del Perú como líder en pesca responsable.

Es clave que todos los sectores avancemos en esa ruta. La Cumbre de esta semana es un gran paso y muestra el compromiso del sector. Desde la pesca industrial de anchoveta seguiremos avanzando a paso firme en esta ruta, es parte de nuestro ADN. Sector público y privado coordinando y apostando por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.