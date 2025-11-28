Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el PBI nacional muestra un incremento del 3.3% entre los meses de enero y setiembre en comparación al mismo periodo del año pasado. Señalan que, este crecimiento es impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna, la inversión privada y un avance sostenido en los sectores agro, pesca y construcción.

En lo que respecta al sector pesquero, la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte del país se viene desarrollando con normalidad. Gracias al compromiso con el cuidado del recurso y del medio ambiente de todos los actores involucrados, a la fecha se han desembarcado alrededor de 700 mil toneladas de anchoveta que equivalen al 43% de la cuota asignada por PRODUCE en poco más de 20 días de actividad.

Así la pesca industrial sigue aportando al desarrollo económico y social de nuestro país: aprovechamiento sostenible de los recursos; generación de más de 250,000 empleos directos e indirectos, más de US$ 3,000 millones en divisas y 3,500 MYPES integradas en la cadena de valor. Cuando hay pesca de anchoveta, hay desarrollo en las comunidades pesqueras de nuestro litoral.

Perú es líder mundial en la producción de harina y aceite de pescado. Un liderazgo que nos debe llenar de orgullo porque es reconocido como un ejemplo de pesquería sostenible, con un robusto sistema regulatorio y basado en ciencia, un sólido compromiso con el cuidado ambiental y un liderazgo en el impulso de la economía circular.

¡A seguir impulsando este motor de desarrollo que es la pesquería de anchoveta siempre en base a evidencia científica para la toma de decisiones y para un aprovechamiento sostenible del recurso! ¡Sigamos siendo un ejemplo de desarrollo y cuidado del medio ambiente!