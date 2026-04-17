El éxito de la pesquería peruana de anchoveta se basa, por un lado, en una regulación eficiente basada en ciencia y mejores prácticas internacionales que garantizan la sostenibilidad del recurso; y por otro, el compromiso de todos los actores del sector: empresas pesqueras, autoridades y trabajadores con el cuidado de nuestros recursos marinos.

Una de estas buenas prácticas es el control satelital de embarcaciones. Desde 2014, el Estado –a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE)– cuenta con el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT); que combina tecnología, regulación y fiscalización que se ha llevado a un siguiente nivel.

Es decir, el control de la actividad pesquera no depende únicamente de inspectores en muelles o de actas escritas en papel. En un sector pesquero cada vez más exigido por estándares internacionales, la vigilancia a las embarcaciones pesqueras se mantiene en tiempo real. Así, el SISETAT es una herramienta que además de ser un requisito técnico, se convierte en una garantía de transparencia, legalidad y competitividad.

El SISESAT articula equipos a bordo, software especializado y servicios de comunicación satelital que permiten monitorear el desplazamiento de las embarcaciones en el mar identificando zonas de pesca.

El reto pendiente es integrar, en el más breve plazo, a toda la flota de menor escala y artesanal al SISESAT. Ello permitirá un mayor ordenamiento y monitoreo del sector pesquero. Además, es un elemento imprescindible para garantizar la seguridad de los pescadores al evitar la pérdida de embarcaciones que muchas conlleva la pérdida de vidas humanas.

Finalmente, esta herramienta es fundamental para la lucha contra la pesca ilegal. No hay tiempo que perder. Todos debemos ser parte de la sostenibilidad pesquera peruana.