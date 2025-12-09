El presidente José Jerí reiteró ayer que desde hace más de diez años se cuenta con información detallada de los delitos que se cometen desde los diferentes penales del país, especialmente extorsiones y sicariato, pero que por alguna extraña razón, esta no ha sido utilizada para combatir a la criminalidad que nos agobia.

Ayer, en el programa Siempre a las Ocho, de El Comercio, indicó que grande ha sido su sorpresa al conocer esta data. “¿Por qué nadie lo ha tomado en consideración?”, preguntó el jefe de Estado, quien se refirió a los próximos cambios de habrá en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Tomando como base lo dicho por el presidente Jerí, sería bueno preguntar qué dicen al respecto quienes en los últimos años han tenido responsabilidad de gobierno, y en especial en la lucha contra la criminalidad que ha sido un rotundo fiasco. ¿Desidia?, ¿ineptitud?, ¿complicidad?

Más aún, aquellos que hoy son candidatos presidenciales y al Congreso, y que han estado en alguno de los gobiernos que hemos tenido en la última década, deberían explicar por qué han dejado de lado la información que estaba a la mano y que jamás fue procesada. No pueden venir a ofrecer soluciones si también son parte del fracaso.