La región Piura es la que quizá resulta más afectada cada vez que se presenta un fenómeno El Niño “extraordinario” como el que se prevé. Por eso, preocupa que el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Piura (CONREDE) haya lanzado una severa crítica a las autoridades nacionales y locales por la no ejecución de obras de mitigación y prevención, con lo que se está dejando expuesta la vida de miles de personas, así como la propiedad pública y privada.

Una de las grandes preocupaciones es la falta de obras alrededor del río Piura. Urge descolmatar el cauce para evitar desbordes que en el pasado han afectado al propio centro de la ciudad y al Bajo Piura, y han puesto en riesgo los cuatro puentes que unen a la capital de la región con el vecino distrito de Castilla. En marzo de 1998 se perdieron el Puente Viejo y el Puente Bolognesi. Como reportero fui casi testigo del desplome de este último, con vehículos y gente encima. Me encontraba a dos cuadras del lugar con el reportero gráfico Tenio Torres.

Se debe tener en cuenta que el río Piura, a diferencia de los otros que bajan de la sierra y cruzan la costa, no tiene un desfogue en el mar, sino que echa sus aguas en el desierto de Sechura, lo que en tiempos de elevado caudal da lugar a la formación de la laguna La Niña. Esto impide que el caudal fluya, lo que contribuye al riesgo de desbordes como los que hemos visto en 2017 y 2023. Los expertos señalan que hace años se ha debido trabajar para que la corriente tenga una salida al Pacífico, pero de proyectos y estudios no se ha pasado.

Si no se han atendido las urgencias de Piura, que es el corazón y símbolo de la tragedia y el drama cada vez que se presenta El Niño, qué se puede esperar de otras zonas. Dónde han estado los tres gobiernos que hemos tenido en los últimos años (Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar), y las autoridades regionales y municipales que no han hecho su trabajo para algo tan elemental como es proteger la vida de peruanos que sin duda van a pagar los platos rotos de tanta dejadez, ineptitud y corrupción.

Los representantes de los colegios profesionales han lanzado la alerta en conferencia de prensa, tal como hemos informado ayer en la portada de Correo Piura con el titular “Jalón de orejas”. El centro de la ciudad y el Bajo Piura, como tantas veces, están nuevamente en grave riesgo de acabar bajo el agua. Desde la próxima semana el nuevo gobierno tiene el gran reto de recuperar el tiempo perdido a fin de hacer lo que se pueda para mitigar los daños que podrían ser trágicos y cuantiosos. ¿Podrá? Esperemos que sí.