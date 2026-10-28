En una semana, el gobierno de Keiko Fujimori cumplirá 100 días. Los cumplirá sin luna de miel y con una mochila en la que carga activos y pasivos, ni tan decepcionantes ni tan auspiciosos como para tener una idea cabal de lo que se proyecta en el futuro.

El punto más álgido lo es, sin duda, la falta de un plan serio para la inseguridad ciudadana. Da la impresión que todas las medidas acometidas son parte de un esfuerzo disperso, improvisado y poco riguroso, que no contempla un estudio cabal del fenómeno de la violencia criminal y el organigrama para liquidarlo.

Pero lo que estos 100 días van a mostrar no es solo esta u otras carencias gubernamentales. El teatro de operaciones de la obra llamada Gobierno rebasa en sus butacas de un público desesperado porque la puesta en escena fracase.

En la galería intransigente hay políticos, líderes de opinión y periodistas cuyo único propósito es que la oposición no ceda en nada y que consideran una “traición” que un senador, Jorge Gavidia, renuncie al Partido del Buen Gobierno o que una bancada, Obras, permita el quórum que faculta a la Comisión de Constitución del Senado a bloquear un vulgar boicot.

Entonces, el análisis de estos primeros 100 días contemplará una gama de grises sobre la pericia de una gestión, pero también deberá quedar claro no solo que no hubo luna de miel, sino que en la eterna polarización del país, no hay solo polos opuestos, sino polos expuestos. Expuestos a su demencial intransigencia antifujimorista.

El Gobierno no está siendo tratado como alguien al que fiscalizar, supervisar y cuestionar -o eventualmente ayudar- sino como un enemigo.