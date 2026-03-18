La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ha dicho ayer algo muy grave, gravísimo diría yo: que ha habido una “irregularidad” en el trámite interno que permitió que el recurso del prófugo dueño de Perú Libre y candidato presidencial desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, presentado para dejar si efecto el mandato de prisión preventiva que pesa en su contra, sea visto en audiencia pública con insólita y sospechosa rapidez.

En entrevista a Milagros Leiva en el programa Siempre a las 8, de El Comercio, Pacheco ha indicado que quien estaría detrás de esta irregularidad administrativa sería el magistrado Pedro Hernández, el ponente del caso que había quedado al voto, pero que ahora ha entrado en fase de investigación para establecer cómo así el expediente de Cerrón pasó al pleno del TC sin seguir el procedimiento regular que implicaba el visado del responsable de una comisión, cosa que nunca se dio.

Esto huele muy mal, apesta, pues de haber salido el fallo del TC en favor de la anulación de la prisión preventiva contra Cerrón, este pudo haber salido en libertad ahora mismo. No creo que el hecho de acabar con la clandestinidad y que la campaña que pueda haber hecho en calles y plazas, hubieran movido mucho el tablero electoral. Recordemos –y eso lo sabe muy bien la gente– que es el gran responsable que hayamos tenido como presidentes a un golpista y sinvergüenza como Pedro Castillo, y a la vacada Dina Boluarte.

Sin embargo, resulta peligroso que dentro del máximo intérprete de la Carta Magna se estén haciendo chanchullos descarados para favorecer a determinado aspirante presidencial, que además lleva años burlándose de la justicia y de todas las autoridades. ¿Cuál es el interés en verlo libre?, ¿cuál es el apuro porque se vote el caso que según un borrador de sentencia, era favorable a prófugo menos buscado de la Nación? Si todo se hace por el conducto regular, ni modo, pero parece que la cosa no ha sido así.

Muchos juristas habían advertido su “extrañeza” por la celeridad con que se estaba viendo el recurso presentado por el dueño de Perú Libre, más allá del argumento del defensa del abogado Humberto Abanto. Esas sospechas, sumadas a la denuncia de la señora Pacheco, deben encender las alarmas. Es de esperarse que los resultados de la investigación anunciada por la titular del TC se hagan públicos. Esto debe ser transparente a fin de que el ciudadano conozca qué ha pasado con esta institución donde Cerrón también parece tener corona.