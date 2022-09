El 2 de octubre de 2022, en menos de un mes, son las elecciones regionales y municipales en el Perú. Y hay una buena probabilidad de que aún no sepas por quién vas a votar.

No solo hay un ambiente de aparente desinformación respecto de quiénes son los candidatos, qué representan, y qué propuestas tienen, sino que hay un evidente desinterés por parte de la ciudadanía. Por un lado, es comprensible. Estamos hastiados de la clase política. Por el otro, es inaceptable, porque nuestro voto es la única herramienta capaz de cambiar a esa misma clase política que tan hartos nos tiene. Tenemos que tomar consciencia de la importancia que nuestro voto posee.

No podemos seguir quejándonos de la ineptitud de nuestras autoridades si es que nosotros no hacemos el mínimo esfuerzo para investigar, y, a través de nuestro voto, lograr que la peor opción no llegue al poder (obviamente también hay un problema muy grave en la calidad de la oferta, pero esa es otra discusión). Acá se trata de hacer el más pequeño esfuerzo de informarnos para poder tomar la mejor decisión entre las opciones que hay disponibles.

Por favor, peruanos, ¡invirtamos un poquito de tiempo y averigüemos quiénes son nuestros candidatos! Votemos con consciencia. Todavía tenemos algunas semanas para empaparnos de información. Si no lo hacemos, nos tocará admitir la verdad irrefutable de que parte del problema del que tanto nos quejamos, somos nosotros.