Lo sucedido en España con el choque de los trenes es la tragedia de una muerte anunciada. La gestión pública, el buen gobierno salva vidas o las pierde, mejora las condiciones sociales o las destroza, eleva el nivel de las personas o destruye toda una antropología. Gobernamos para el bien común o fomentamos el egoísmo fenicio o el colectivismo totalitario y cainita. El buen gobierno tiene un sentido, una raíz, un objetivo muy concreto: mejorar las condiciones de vida y transformar positivamente una realidad, muchas veces evidenciando los problemas y los errores y liderando a una población que no es consciente de la dimensión cabal de las tragedias.

En España fueron varias las voces que anunciaron un colapso de la gestión pública en lo referente a los servicios y medios de transporte (y en otras cosas más). Como es natural, con frecuencia se confunden las batallas políticas con los anuncios realistas de problemas por estallar. Por eso, necesitamos funcionarios con la objetividad necesaria para solucionar los problemas antes de que estos estallen, antes que la crisis apague la luz, mucho antes que se desborde la catástrofe. Cuando no se ha hecho esto con tiempo, cuando la prevención no existió o no se logró el objetivo de gestión, entonces es preciso sincerar el discurso político con ejemplos, con cifras, con realismo ejecutivo aunque muchos quieran maquillar la magnitud de la hecatombe.

Pienso, por supuesto, en ese gran realista que era Churchill. Nunca dejó de pelear, pero siempre dijo, con sinceridad, que la lucha derramaría sangre, sudor y lágrimas. Y vaya que así fue. Vencieron pero a costa de un sacrificio supremo, con el concurso de aliados inesperados y con la ayuda de la Providencia que intervino en los momentos más oscuros. El Perú necesita prevención, sinceridad salvaje y el sudor de todos sus hijos.