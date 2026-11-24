Turquía importa la gran mayoría de su energía. Para cambiar esa situación, con esfuerzo público y promoción de inversión privada, decidió mirar a largo plazo y convertir su ubicación, entre los productores de Medio Oriente y Europa, en su mayor activo. Hoy, una empresa turca de centrales eléctricas flotantes abastece de electricidad a Guinea-Bissau, por ejemplo. Adicionalmente, busca ampliar los gasoductos por donde pasa el gas de Azerbaiyán hacia Europa y negocia con Irak. Quiere ser un centro donde la energía se almacena, se mezcla y se vende, y dejar de ser un país de paso. Es lo que el análisis político llama prospectiva aplicada a la política pública. Interesante, ¿no?

¿Y el Perú? ¿Qué consenso construimos para los próximos 20 o 30 años? Tenemos ingentes documentos y planes, pero ¿han generado hechos portadores de futuro que articulen a los actores políticos y económicos? Lo dudo. Hacer prospectiva es pensar y crear el futuro, y eso parte de algo muy humano: soñar. Si nuestros líderes no construyen una agenda que haga soñar a los peruanos, ¿qué consumimos? Un menú desarticulado, sin legitimidad, incapaz de generar institucionalidad ni resiliencia frente a los riesgos tecnológicos y geopolíticos de hoy.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) distingue al Estado «bombero», que apaga incendios, del que anticipa y actúa antes. Seguimos siendo bomberos. Sobran los ejemplos: la falta de preparación frente a El Niño, la ausencia de una política pública sobre nuestra posición frente a Brasil y Asia, la débil o inexistente promoción de industrias. No hay una visión consensuada en la que cada actor vea una ganancia. Así, entre esfuerzos privados e individuales, el Perú se queda en la posición que Turquía busca evitar: ser solo un país de tránsito. ¿Realmente queremos eso?