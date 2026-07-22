Cercana la asunción a la presidencia de Keiko Fujimori, aupada por la dictadura congresal que su partido representa y mantendrá los próximos cinco años, hay más indignación y preocupación que ánimo.

Keiko Fujimori será presidenta, tras derrotas el 2011 frente a Ollanta Humala, 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski, y 2021 con Pedro Castillo. Se negó a reconocer esas derrotas, y diseñó y planificó la vacancia de más de un presidente con sus votos congresales, lo que generó la crisis política que hasta hoy sufrimos.

Si bien el gobierno de Alberto Fujimori enfrentó al terrorismo (1990) es también responsable del debilitamiento institucional, de graves violaciones a los derechos humanos y el saqueo del Estado. En el 2004, Transparencia Internacional definió al suyo como uno de los gobiernos más corruptos del siglo XX.

Este “triunfo electoral” de Keiko Fujimori deja indignación y grave preocupación por sus propuestas en lo político y policial, cuando señala que “gobernará como lo hizo su padre”. Para muestra están el control sobre la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y en forma parcial del Poder Judicial y los órganos electorales, además de la defensa cerrada de los asesinatos del 2022 y 2023.

“Esta democracia ya no es democracia”, frase himno en las movilizaciones tras la vacancia de Pedro Castillo, expresa la fractura social, económica y política del país. La desigualdad y exclusión no pueden simplemente ignorarse. Requerimos la organización popular para combatirla, mantener los derechos ganados y plantear un rumbo del país frente a los menos y poderosos.