El año nuevo trae consigo esperanza, soltar lo negativo para construir un mejor porvenir, se definen objetivos para procurar bienestar. En resumen, nos proponemos alcanzar la felicidad.

Sobre la felicidad se ha escrito mucho, incluso la declaración de independencia de los Estados Unidos de América dice que la búsqueda de la felicidad es uno de los derechos del hombre. Organizaciones como las Naciones Unidas establecen un Índice Global de Felicidad donde el primer lugar lo ocupa Finlandia y el último lugar Afganistán; países como Butham hablan de la Felicidad Interna Bruta.

El Papa Francisco, con la encíclica Fratelli Tutti, de octubre del 2020, regala al mundo un mensaje oportuno de recordar en estas fiestas. En el capítulo segundo, el Papa nos recuerda la parábola del “buen samaritano”, aquel que no se siguió de largo y ayudó al prójimo herido, lo curó y le procuró hospedaje, mensaje de amor al prójimo, no en palabras si no en hechos, que debe azotar nuestra incapacidad de ser solidarios e impulsarnos a cambiar.

En el apartado 64 señala: “Pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos golpean directamente”. Es un claro mensaje. Somos en muchos aspectos sociedades desarrolladas, pero analfabetos en ayudar.

En palabras de Santo Tomas de Aquino, a diferencia de lo que pensaba San Agustín, el hombre no era malo por naturaleza, si no potencialmente bueno con la ayuda de la gracia divina, y siendo el Estado una creación humana, su finalidad es el bien común; es decir “que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien”. Ello contiene una dimensión colectiva, pero también, y principalmente, una dimensión individual, que implica tener los conocimientos para desempeñar un trabajo, tener salud, tener bienes materiales.

Es necesario entender que quienes estamos en condición de ayudar estamos bendecidos respecto de los que necesitan ayuda. Quien gobierna tiene mayor responsabilidad, más ayuda quien no estorba, urge corregir o retirarse.