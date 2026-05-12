Publicaré varios artículos referidos a la organización, funciones, procesos y resultados del Ministerio de Educación con una mirada propositiva de mejoramiento, que no se produce desde que se expidió su último Reglamento de Organización y Funciones (DS No 001-2015-MINEDU).

En el caso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lo trato en este primer artículo, porque la ministra de Educación, María Esther Cuadros, ha anunciado, acertadamente, su reingeniería (reorganización) en sus procesos, resultados y beneficios para los becarios y el país. Si bien fue creado el 2020, es necesario recordar que Beca 18 se inició el 2013.

Esta preocupación, que comparto, se debe a que un grupo de estudiantes ha expresado que no se iban a otorgar las Becas Bicentenario (BB) por falta de presupuesto. La ministra ha solicitado al Congreso un crédito suplementario de 14 millones de soles para las 150 Becas Bicentenario y además 105 millones para 1516 Becas 18 más, lo cual saludo.

Coincido con el Minedu que es necesario revisar ahora la eficacia de la organización, procesos y beneficios del Pronabec. Por ejemplo: ¿ Existe una adecuada relación entre las profesiones de Beca 18 con los requerimientos económico-productivos y socio-culturales del país y sus regiones? ¿Es cierto que el 40% de los profesionales de la Beca Bicentenario no regresan a trabajar al Perú? ¿Son las mejores universidades públicas y privadas del país las que brindan la Beca 18? ¿La organización del Pronabec es la más conveniente para el logro de sus objetivos?