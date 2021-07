Huir corriendo cual carteristas, señores Cerrón y Castillo, solo ahonda la inestabilidad que vivimos. Nuestro país no merece que los principales actores del partido político que puede llegar al gobierno no den la cara para explicar sus propuestas en temas concretos. En cambio, existe un escuadrón de interlocutores que se “tiran la pelota” y no comunican con precisión lo que piensan hacer con el país en caso se consume el fraude en mesa denunciado.

Si el señor Castillo tiene problemas de articulación en fijar ideas frente a la prensa, es un tema que debe solucionar con urgencia. Eso preocupa en el ámbito comunicacional que es importante, pero inquieta más cuando los temas a debatir y las decisiones a tomar se presenten en un gabinete ministerial, en una cumbre presidencial o en un foro internacional.

Hemos visto las expresiones del señor Castillo respecto de los últimos sucesos en Cuba, culpando de los males de dicho pueblo a lo que llama “el bloqueo histórico (…)” y “(…) la persecución económica norteamericana”. Su visión de los hechos mancilla la lucha del pueblo cubano que ha estallado, hastiado del autoritarismo del clan de los Castro que ha traído miseria a Cuba.

Dejen la vil costumbre de manipular la verdad. Se debe rechazar con firmeza la injusticia cuando quienes la sufren son pueblos enteros. Cuba sufre hambre y ausencia de libertades; igual, Venezuela. Por ello, el éxodo masivo de venezolanos y cubanos, indistintamente Nicaragua, etc., países cuyos gobernantes están hermanados en ideas comunistas que traen desgracia.

Si el modelo que buscan aplicar en el Perú es el de los citados países, díganlo con decisión. Si quieren una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, fijar un Estado controlista, empresario y perpetuarse en el poder, comuníquenlo al Perú y al mundo; ¿a qué le temen?, si hasta el Poder Judicial falla en favor de los “Dinámicos del Centro” negando la imparcialidad de la justicia, “… para mis camaradas, todo; para mis enemigos, la ley”, ¿o seguirán huyendo hasta ejercer el poder absoluto sin controles ni prensa libre que los cuestione?