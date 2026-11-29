Desde hace varios meses se sabía que la magnitud del fenómeno El Niño en el Perú iba a ser superior a los eventos registrados previamente así que lo que ocurrido con las últimas lluvias en Piura no es una sorpresa, es una grave negligencia y sus responsables deben ser identificados y castigados por la ley.

Tras El Niño 2017 se anunció que Piura tendría un drenaje pluvial y casi 10 años después nada se ha hecho. Ahora, otra vez, gran parte de la región está bajo el agua ¿Quiénes son los culpables? Los gobernadores regionales y alcaldes tienen gran parte de la responsabilidad. También los gobiernos y congresos que se sucedieron en ese ínterin.

La actual gestión fujimorista puede alegar que vienen trabajando desde julio para parchar lo que no se hizo antes. Sin embargo, fueron una de las bancadas parlamentarias más fuertes de los últimos años y mucho pudieron hacer, pero se dedicaron a otros menesteres en el Legislativo y ahora les toca dirigir una reconstrucción cuando pudieron, y debieron, promover la prevención y fiscalizar el trabajo de gobernadores y alcaldes.

En varios editoriales hemos cuestionado a los gobiernos que escatiman en prevención porque sus resultados usualmente no sirven para la imagen de su partido. Ahora volvemos a alzar nuestra voz, no esperemos que pasen 10 años más para seguir actuando después de los desastres.