Nada sabía de la Puebla de Castro hasta que en el Santuario de Torreciudad un amigo español me habló de su historia y de Pedro Bardají Suárez, incansable divulgador de los tesoros que cobija esta pequeña ciudad. Invitado por ellos e intrigado por la historia, subí el monte hasta llegar a Puebla de Castro, preciosa villa que alberga, como lo cuenta el gran Pedro Bardají en su blog “un relicario de plata que contiene el hueso radio del antebrazo de Santa Rosa de Lima, la mayor reliquia de esta Santa en Europa”. ¿Qué hace un tesoro como este en un pueblo aragonés?

La reliquia de Santa Rosa forma pareja con otra de San Francisco Solano. Como lo cuenta Pedro Bardají: “Ambas fueron adquiridas y se les rinde culto en la localidad desde hace aproximadamente 250 años. Se conservan en dos preciosos relicarios de plata, gemelos, de fina filigrana cordobesa, que guardan, respectivamente, el hueso cúbito del antebrazo de San Francisco Solano y el hueso radio del antebrazo de Santa Rosa de Lima.

En el año 1722, la 5ª Marquesa de La Puebla de Castro, Dª María Teresa del Milagro Moncada Benavides contrajo matrimonio con D. Antonio Fernández de Córdoba-Figueroa, 11º Duque de Medinaceli. Posiblemente los relicarios llegaron a La Puebla como regalo de la 5ª Marquesa de La Puebla de Castro, de su marido, con motivo de la boda o del hijo de ambos”.

He aquí una muestra más de la unión indisoluble entre el Perú y España. La Peruanidad no se comprende sin la madre patria, aunque algunos lo ignoren. Por supuesto, no desaproveché la ocasión de pedirles a Santa Rosa y a San Francisco Solano que protejan al Perú.