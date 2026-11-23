“Se acabó y punto”, cantaban el zambo Cavero y Óscar Avilés por un romance frustrado, un título que encaja perfectamente en esta novela de amor encubierto por continuar en el poder municipal. Y es que, claro, la interpretación de la ley contra la reelección edil permitía postular para primer regidor, pero no ocupar el cargo de alcalde. ¿Y el derecho de sus electores?

Como bien menciona el constitucionalista Natale Amprimo, el Jurado Nacional de Elecciones no vulnera ningún derecho de quienes ganaron su puesto para primer concejal, sino que hace cumplir la ley, de que no hay manera de ocupar el mismo cargo de alcalde de manera consecutiva. De igual manera, los ciudadanos libres sabían que votaban por una lista, no por una persona.

¿Los electores pueden reclamar por sus votos? Considero que no, que no hay manera en que se sientan estafados por el ente electoral, menos por la aplicación de nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 194 se remarca la imposibilidad de la reelección inmediata. Por eso, en diversas ciudades donde se presentó esta figura de continuismo en cubierto nadie se quejó, al menos hasta ahora.

Eso sí, hay una complicidad ciudadana con la intención de algunos de querer entrar a un cargo público por la ventana cuando la puerta estaba cerrada con el candado constitucional. También es cierto que el ente electoral confundió a todos con la interpretación de la ley. Ahora bien, “si todos los sueños que soñamos juntos, no se realizaron se quedaron truncos, no hay que hacer un drama…”. Lo siguiente queda en manos del Congreso.