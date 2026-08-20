Por lo visto en apenas 22 días en el Congreso, queda claro que el país estaría caminando rumbo al abismo si es que Juntos por el Perú (JP) hubiera ganado las últimas elecciones, pues en estas pocas semanas lo único que ha hecho esta agrupación de izquierda radical es dar muestras de estar dispuesta a colocar a la peor gente en cargos de importancia, a defender lo indefendible, a ser una oposición intransigente y a insistir hasta el final con la libertad de un vil golpista como Pedro Castillo.

Primero descubrimos la existencia de un diputado llamado Julián Pérez, dos veces encerrado en un penal –una por robo y la otra por atropellar borracho a dos personas–, quien saltó a la “fama” por agredir a su expareja y terminar detenido en una comisaría. Pero lo peor fue que el mismo vocero de Juntos por el Perú en la Cámara Baja, Ernesto Zunini, no ha dudado en defenderlo públicamente, al igual que varios parlamentarios de dicha agrupación en su momento aliada de un criminal como Antauro Humala.

Más tarde fuimos testigos, casi con náuseas, de cómo trataron de infiltrar al diputado César Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef, grupo de fachada de la banda terrorista Sendero Luminoso, en la Comisión de Ética, con la posibilidad incluso de presidir ese grupo de trabajo. Sólo la repulsión ciudadana expresada en medios y redes sociales hizo que JP diera marcha atrás no sin antes ver nuevamente a Zunini defender a este indefendible que tiene el desparpajo de quejarse por ser víctima de “terruqueo”.

En las últimas horas, el partido que no ganó las elecciones por poco más de 40 mil votos ha colocado como presidenta de la Comisión de Justicia, que tiene como función la revisión de leyes relacionadas al Poder Judicial y al Ministerio Público, nada menos que a la ya “célebre” Catherine Palomino, asidua visitante de Castillo en Barbadillo, quien según chats mostrados por Cuarto Poder, se jacta de ser la pareja del golpista, amenaza a sus parientes y tiene un negocio clandestino en su natal Huancavelica. Una joya.

Desde ayer tenemos a Yenifer Paredes al frente de la siempre técnica Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. ¿Se imaginan a JP en el Poder? Quizá ya tendríamos como ministros de Roberto Sánchez al prontuariado Pérez, al “movadefo” Tito, a Palomino, a Zunini, a la cuñadísima y quizá hasta a Iber Maraví, un senador radical con “explosivo” pasado vinculado a Sendero. Las primeras medidas de este “gobierno del pueblo” hubieran sido, por ejemplo, indultar al golpista y retirar a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Pataz para que los mineros ilegales y los delincuentes que los rodean, hagan lo que les dé la gana. De terror.