Iniciamos una semana trascendental para la Macrorregión Central. El calendario legislativo sitúa a la Nueva Carretera Central (NCC) en el epicentro de la agenda nacional. Mañana se debatirá la opinión técnica del MEF y MTC sobre el PL 14141; el viernes 25 se emitirá el predictamen y el lunes 27 se votará el dictamen final en la Comisión de Transportes. Si logramos la aprobación por unanimidad, el proyecto entraría al Pleno en la primera quincena de mayo para una votación histórica.

Ante este escenario, saludamos la visión de estadista del congresista Juan Carlos Morí, quien ha priorizado este proyecto. No obstante, exigimos a la bancada de Junín que abandone su marasmo electoral. La región requiere consensos y determinación, no espectadores ante trámites finales que definirán nuestra conectividad.

¿Por qué el PL 14141 es vital?

Este proyecto de ley no es solo ingeniería, es la garantía de un futuro digno para las próximas generaciones bajo los siguientes pilares:

Culminación Garantizada (2033): Asegura la entrega de la obra en 2033, evitando postergaciones inaceptables hasta el 2042 propuestas por otros modelos.

Asegura la entrega de la obra en 2033, evitando postergaciones inaceptables hasta el 2042 propuestas por otros modelos. Economía Familiar: Garantiza peajes sociales 21 veces más baratos que una concesión privada, protegiendo el bolsillo de los hogares y fomentando la competitividad regional.

Garantiza peajes sociales 21 veces más baratos que una concesión privada, protegiendo el bolsillo de los hogares y fomentando la competitividad regional. Blindaje Presupuestario: Asegura un aporte de S/ 5,000 millones entre 2027 y 2028 por parte del MEF, evitando la parálisis de las obras advertida por la Contraloría, fondos que al igual que otros serán manejados por un Fideicomiso Macroregional.

Asegura un aporte de S/ 5,000 millones entre 2027 y 2028 por parte del MEF, evitando la parálisis de las obras advertida por la Contraloría, fondos que al igual que otros serán manejados por un Fideicomiso Macroregional. Justicia Territorial: Crea el Fondo de Inclusión Vial (FIV). Los usuarios de Lima asumirán el 90.7% del costo mediante sus recibos de luz, retribuyendo justamente a la sierra central por los recursos que provee.

Crea el Fondo de Inclusión Vial (FIV). Los usuarios de Lima asumirán el 90.7% del costo mediante sus recibos de luz, retribuyendo justamente a la sierra central por los recursos que provee. Gestión y Veeduría: Implementa el modelo MIGE, permitiendo que las seis regiones gestionen infraestructura complementaria y que la sociedad civil ejerza control directo sobre la inversión. Non seremos simples espectadores.

La NCC representa una inversión de S/ 30,000 millones que transformará el país. El PL 14141 es la llave para que este sueño se materialice. El futuro de nuestros hijos depende de nuestra capacidad de unión actual. ¡El momento es ahora!