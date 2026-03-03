El peculiar debate entre candidatos que prepara el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería servir para que ese casi 40% de indecisos y que hasta la actualidad indican que no votarán por ningun aspirante presidencial, opten por alguna de las opciones que se presentan para tomar las riendas del país desde el próximo 28 de julio.Por eso, desde Correo hacemos una invocación a los candidatos para que el día que les toque participar, expongan propuestas y no traten de hacerse los payasos, los sarcásticos, los “ingeniosos” o los “sabidos”, pues el elector y el país necesitan soluciones a grandes problemas como la inseguridad, la corrupción y las deficiencias en salud y educación.También deberían desterrar la demagogia, aunque eso es imposible de pedir en la actual campaña, pues muchos se quedarían sin tener qué decir. Esos que ofrecen un millón de puestos de trabajo, o un millón de casas, por favor abstenerse por el bien del proceso electoral.Que el ciudadano decida, pero en base a alternativas serias y no a shows para las tribunas ni demagogia, algo que ya venimos viendo a lo largo de esta campaña, que igual no despierta mayor interés en millones de peruanos quizá cansados de escuchar cualquier cosa, menos programas coherentes. No falten el respeto a la gente.