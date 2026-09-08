Las proyecciones oficiales dan cuenta que el fenómeno El Niño que ya se hace sentir podría afectar a más de siete millones de peruanos a causa de huaicos y desbordes. Es un drama que el Estado y todos los peruanos tendremos que afrontar, sin embargo, es muy cierto que esta realidad también es producto de la falta de previsión e irresponsabilidad de quienes han permitido la instalación de viviendas en zonas vulnerables.

Hace poco, un informe de Canal N mostraba que en una quebrada de los alrededores de Chosica, al este de Lima, no sólo se habían levantado viviendas de material noble, sino que además contaban con servicio de energía eléctrica. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Quién supervisa el que haya luz elécrica sea formal o informal?

Los riesgos de los embates de El Niño se han visto incrementados por esta realidad. Se entiende que mucha gente no tenga dónde vivir y que exista la tentación de ocupar estas zonas de riesgo, pero las autoridades están precisamente para impedir estas situaciones que a la larga traerán graves consecuencias para todos.

Lamentablemente en el Perú no hemos aprendido las duras lecciones que nos han dejado sismos y alteraciones climáticas en años anteriores. Viviendas como las que vemos colgadas sobre llantas en los arenales de Lomo de Corvina, al sur de Lima, que dan a la Panamericana Sur, son una muestra de eso.

Hay muchas cosas por cambiar en nuestro querido Perú.