Pese a que había sido absuelto en primera instancia por el Poder Judicial por el delito de homicidio culposo, el Ministerio Público insiste en acosar y mandar a la cárcel al suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, quien en 2019, con su arma de reglamento, abatió a un delincuente durante una intervención llevada a cabo en la ciudad de Piura.

Esta situación indignante no hace más que mostrar de qué lado están ciertos integrantes del Ministerio Público, una institución que en los últimos años se ha hecho conocida por liberar delincuentes capturados por la Policía Nacional, y más bien perseguir a los agentes que salen a combatir la criminalidad.

Si luego de una investigación fiscal, el Poder Judicial ya había desestimado el cargo contra el suboficial Miranda Rojas no se entiende por qué el Ministerio Público insiste en sancionar a quien usó su arma en defensa propia y de la colectividad. Qué pasa por la cabeza de esos fiscales que en la práctica están siendo cómplices del hampa que nos camina por encima con total impunidad. ¿Les ganó la ideología?

En Correo Piura hemos seguido muy de cerca este caso que debería motivar la intervención de los órganos de control del Ministerio Público, que insiste en seguir su lucha contra el propio Estado, en lugar de comprometerse en hacerle la guerra sin cuartel a los criminales que deben estar muy satisfechos con la actuación de ciertos fiscales.