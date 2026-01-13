Las imágenes mostradas por Cuarto Poder no dan espacio para tratar de tapar la verdad. Es evidente que la congresista Kira Alcarraz, elegida por el partido de José Luna, agredió a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima, al momento de ser intervenida por tener su vehículo orden de captura.

Por su actitud prepotente, escandalosa, malcriada y agresiva, y sus ínfulas de poderosa a la que la autoridad no puede tocar, todo mostrado en varios videos registrados al momento de la intervención en San Juan de Miraflores, esta señora tendría que ser sancionada de manera muy drástica por la Comisión de Ética del Congreso.

Y no es la primera vez que Alcarraz termina metida en líos. Hace poco amenazó de la peor manera a una periodista que le preguntaba por una contratación irregular en su despacho. ¿Qué le pasó? Nada, el “otoronguismo” la salvó de cualquier sanción, y podría suceder lo mismo esta vez, aunque ayer hayan acordado investigarla.

Recordemos que la Comisión de Ética la preside Elvis Vergara, un legislador tan o más cuestionado que la propia Alcarraz. Es un “digno “ángel guardián” de la moralidad de este Congreso.

Cuando los peruanos quiera saber lo mal que votan cada cinco años, allí tienen a Alcarraz con sus gritos, majaderías y agresiones, actitudes que nada tienen que ver con las mujeres peruanas a las que dice representar.