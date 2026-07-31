El primer mensaje a la Nación de la presidente Fujimori fue corto, pragmático, priorizando las líneas estratégicas del gobierno. Destacó el reto de enfrentar el fenómeno El Niño, el cual ya está afectando duramente al sector pesquero, y cuyos efectos se agravarían en los próximos meses.

Saludamos la designación de Juan Carlos Requejo como ministro de la Producción, un profesional con sólida experiencia técnica y política en el sector productivo, y en particular el pesquero. Muy acertada la decisión de apostar por experiencia y tecnocracia para enfrentar el difícil momento que atraviesa el sector.

El sector pesquero es un motor de desarrollo económico y social descentralizado. En el 2025 aportó el 2.1% del PBI y generó más de 250 mil puestos de trabajo. Por cada S/ 100 que genera directamente se movilizan otros S/ 80 en proveedores, transporte, consumo. El dinamismo de este motor hoy está en riesgo, y según Apoyo Consultoría no sólo habría un duro impacto en el PBI, sino que se perderían 78,000 empleos solo en el 2026. Esto se agravaría con el impacto negativo de este fenómeno en la primera temporada del próximo año.

En lo inmediato urge que IMARPE y PRODUCE implementen un plan de monitoreo y evaluación permanente para tomar decisiones ágiles y adaptadas a la variabilidad ambiental, que permitan encontrar espacios de pesca para capturas temporales si las condiciones lo permiten. No hay tiempo que perder.

Pero también, como señaló la presidente, se requiere un Estado al servicio del ciudadano. En cada puerto pesquero urge mejorar la calidad de los servicios públicos como salud, educación y seguridad.

Desde la Sociedad Nacional de Pesquería, felicitamos al ministro Requejo y nos ponemos a disposición para trabajar juntos: Estado y sector privado, para impulsar el sector pesquero y construir ese Perú que tanto anhelamos.