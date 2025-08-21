Hay una entraña farisea en toda soberbia política. Toda acción política motivada por la soberbia termina convirtiéndose en un fariseísmo de manual. De hecho, la pretendida superioridad moral de un sector de nuestro espectro político (“siempre estamos del lado de la decencia”) se encuentra fundada en una visión subjetiva distorsionada por la soberbia. El soberbio cree, erróneamente, que es más de lo que es y que sabe más de lo que realmente sabe. El soberbio se transforma así en su propio árbol del bien y del mal.

El soberbio es incapaz de reconocer cualquier tipo de oposición. Fanático en esencia, religioso sin religión, el soberbio busca exterminar todo lo que se opone a él. Más que a las ideas, encuentra peligrosas a las personas. El fariseísmo político triunfa porque existe un fariseísmo mediático y cultural. Este fariseísmo mediático y cultural se presenta ante la opinión pública como la medida definitiva de la decencia. De hecho, afirma conocer en última instancia qué es decente y qué no. La consecuencia real del fariseísmo político es la polarización, el triunfo de la distinción amigo-enemigo, el enfrentamiento entre peruanos y la proscripción de los que no se pliegan al pensamiento dominante, el del soberbio. Para el fariseísmo maniqueo y soberbio todos los que no comulgan con sus ideas son corruptos, tontos o inimputables.

¡Cuánto daño ha hecho la soberbia a la política peruana! ¡Cuántos han sucumbido a sus cantos de sirena! Conviene recordar que somos mortales (memento mori) y que debemos buscar en la historia y en la realidad el consejo necesario para transformar al país. Deponer la soberbia es una tarea justa y necesaria para evitar que, una vez más, el fariseísmo político levante cabeza y exija el rumbo nefasto del colectivismo agresivo, peligroso y prepotente. ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!